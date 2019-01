Von Hagen Strauß

Markus Söder war bisher nicht als friedliebender Teamplayer bekannt. Nun ist er das, was er immer werden wollte: Ministerpräsident des Freistaates Bayern und zugleich Parteichef. Er muss die frustrierte CSU wieder aufrichten, moderner machen, Laptop und Lederhose neu in Einklang bringen. Am Ende aber soll die CSU vor allem erfolgreicher sein. Was anderes zählt nicht in der Politik.