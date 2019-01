Jean-Yves Le Drian (l-r), Außenminister von Frankreich, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), und Heiko Maas (SPD), Bundesaussenminister, nach der Unterzeichnung des Vertrags während der Unterzeichnungszeremonie des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags im Krönungssaal des Rathauses. Der sogenannte Aachener Vertrag knüpft an den 1963 von Adenauer und de Gaulle unterzeichneten Élysee-Freundschaftsvertrag an. Foto: dpa

Von Werner Kohlhoff

Die Neufassung des Élysée-Vertrages von 1963 ist deshalb auch eine Art Not-Hochzeit. Schnell noch geschlossen, bevor solche Leute die Stimmung ganz dominieren – oder gar Macht bekommen. Vielleicht hat dieser Hintergrund auch die Art der Formulierung und Verabschiedung diktiert. Besonders souverän mutet es jedenfalls nicht an, dass man einem ähnlichen Abkommen der beiden Parlamente nicht den Vorrang gelassen hat und sich als Regierung vordrängelte. Und ebenso nicht, wie über die Un­terzeichnungszeremonie entschieden wurde. Nämlich ziemlich einsam von den beiden Regierungschefs Emmanuel Macron und Angela Merkel, die sich in Aachen inszenierten.

Überhaupt war der ganze Prozess wenig offen. Dabei hätte eine breite Beteiligung gerade bei diesem Vertrag dazu gehören müssen, denn die deutsch-französische Freundschaft ist in der Bevölkerung tief verankert. Tiefer, als ihr die Politiker offenbar zutrauen.

An dem neuen Vertragstext erstaunt, was auch nach 56 Jahren intensivster Beziehungen alles noch verbessert werden kann, was es also bisher nicht oder nur unzureichend gab. Gemeinsame Verteidigungsstrategien etwa oder die Abstimmung in der Außenpolitik. Ferner der Ausbau der gegenseitigen Sprachangebote, die Anerkennung von Schulabschlüssen und die Erleichterung grenzüberschreitender Projekte in der Infrastruktur. Schließlich: die Rechtsharmonisierung für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Darauf hätte man auch früher kommen können.

Das deutsch-französische Verhältnis ähnelt künftig noch mehr einer Wohngemeinschaft, in der zwar jeder sein eigenes Zimmer hat, in der man aber kooperativ und rücksichtsvoll miteinander lebt. Und anders hat die Völkergemeinschaft auch global keine Zukunft.

Was man einzig bemängeln muss an diesem Vertrag, ist, das sich beide Nationen nicht verpflichten, genau solche Kooperationsvereinbarungen auch mit ihren jeweiligen weiteren Nachbarn anzustreben. Die Deutschen zum Beispiel mit Polen. Wenn in einer WG nur zwei eng zusammenleben, erzeugt das bei den anderen Mitbewohnern eher Misstrauen. Die deutsch-französische Art von Nachbarschaft und Verflechtung sollte Standard werden in Europa. Denn ein besseres Mittel gegen Nationalisten als die Praxis friedlichen Zusammenlebens gibt es nicht.