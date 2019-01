Von Thomas J. Spang

Der selbsternannte »Dirty Trickster« Roger Stone hat ausgetrickst. Dafür sorgte Sonderermittler Robert Mueller, der den langjährigen Vertrauten und Berater Donald Trumps filmreif in seiner Villa in Fort Lauderdale dingfest machte. Stone muss sich nun in der Russland-Affäre vor Gericht in sieben Anklagepunkten verantworten.