Von Stefan Vetter

Die SPD wollte die Abschaffung des Paragrafen 219a. Nun wird er nicht abgeschafft, sondern ergänzt. Das werden vor allem die Genossinnen an der Basis als Niederlage empfinden. Aber SPD pur ist in einer Großen Koalition nicht zu machen. Es sei denn, sie riskierte den Bruch. Das alles war von Anfang an klar.