Von Andreas Schnadwinkel

Ob die Grenzwerte zu hoch oder zu niedrig sind, ist vielleicht gar nicht das größte Problem in der Debatte über Feinstaub und Stickoxide in der Luft. Vielmehr spricht einiges dafür, dass mit den Standorten der Messstationen in Deutschland etwas nicht stimmt – auch weil die EU einen Spielraum zwischen 1,50 und vier Metern Messhöhe zulässt.