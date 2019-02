Von Stefan Vetter

Gleich mehrere Bundesregierungen haben sich schon an der Einführung einer Rente für Geringverdiener versucht, die vor Armut im Alter schützen soll. Mal scheiterten sie am politisch-taktischen, mal am technischen Klein-Klein. Nun will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ein ganz großes Rad drehen. Was in seinen Vorstellungen eben noch als eher mickrige »Respekt-Rente« für gerade einmal 130.000 Anspruchsberechtigte daher kam, hat der SPD-Politiker jetzt zu einer »Grundrente« für Millionen ausgeformt. Das klingt fast zu schön, um wahr zu werden. Die Gefahr ist groß, dass sich Heil dabei überhebt.