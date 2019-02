Von Stefan Vetter

Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. So hatte einst ein zuständiger Minister mit FDP-Parteibuch geredet. Ganz anders der aktuelle Amtsinhaber. Mit seiner »Nationalen Industriestrategie 2030« will Peter Altmaier die Weichen für die Zukunft des Standorts Deutschland stellen. Es ist ein Kontrastprogramm zum in der Vergangenheit gepflegten Neoliberalismus geworden. Altmaier will weniger Markt, mehr Regulierung, mehr Staat. Zahlreiche Ökonomen sind deshalb schon empört. Doch wäre es falsch, seine Vorstellungen in Bausch und Bogen zu verdammen. Vielmehr sind sie eine gute Diskussionsgrundlage, auch wenn der CDU-Mann zum Teil übers Ziel hinausschießt.