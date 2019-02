Von Detlef Drewes

Portugal ist, das haben die Euro-Finanzminister am Montag festgestellt, weit von einem Land entfernt, in dem Milch und Honig fließen. In Lissabon bestreitet auch niemand, dass die Erfolge von der guten Konjunktur und dem Anleihe-Aufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank begünstigt wurden.