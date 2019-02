Von Hilmar Riemenschneider

Jetzt liegt in Zahlen vor, was Tag für Tag viele Eltern vor immense Organisationsprobleme stellt: Die in den Kitas angebotenen Betreuungszeiten setzen sie unter massiven Stress, um ihre Kinder rechtzeitig vor Ar­beitsbeginn zum Kindergarten zu bringen und sie vor Toresschluss abzuholen. Für Beschäftigte im Schichtdienst ist Kinderbetreuung schon nicht mehr zusätzliche Hilfe zu organisieren. Das trifft besonders Alleinerziehende und Familien, die das Einkommen beider Elternteile brauchen.