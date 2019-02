Von Hilmar Riemenschneider

Für handfesten Pessimismus ist die Lage viel zu gut. Es geht noch etwas weiter aufwärts, und das dürfte die Stimmung in vielen Unternehmen in NRW prägen. Dass trotzdem die Unruhe zunimmt, hat nicht nur mit dem Brexit und Strafzoll-Drohungen zu tun. Zumal der Auszug der Briten aus der EU in die abflachende Wachstumskurve schon eingepreist ist, soweit die Folgen prognostizierbar sind.