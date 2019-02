In dem Ende 2018 bekannt gewordenen Missbrauchsfall von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde werten Ermittler nach eigenen Angaben rund 13.000 Dateien mit Kinderpornografie aus. Foto: dpa

Von Hilmar Riemenschneider

Als Innenminister Herbert Reul (CDU) im Fall Lügde nach den ersten Polizeipannen nichts ausschließen wollte, war er nur vorsichtig. Mehrere Hinweise auf den jahrelangen Kindesmissbrauch liefen ins Leere, weil niemand sie angemessen ernst nahm. Doch jetzt ist der Minister mit einem Super-GAU konfrontiert: Dass ausgerechnet in diesem erschütternden Fall Beweisstücke aus einer Polizeiwache verschwinden, erreicht eine kaum fassbare Dimension.

Reul spricht zu Recht von »Polizeiversagen«, wenn klare Regeln, wie man Asservate auswertet und sichert, nicht eingehalten wurden. Zu denken gibt auch, dass das Verschwinden der Datenträger so lange unter der Decke blieb.

Damit ist Reul an den Abgründen seines Amtes angekommen: Dieser Vorgang, auch wenn er ein Einzelfall ist, erschüttert das Vertrauen in die Ordnungsmacht Polizei. Alle Zweifel auszuräumen, alle Lehren zu ziehen, wird für den Innenminister ein Kraftakt. Und zwar ein teurer: Denn die Forderung der Gewerkschaft der Polizei nach mehr IT-Experten für Fälle wie Lügde erscheint in einem neuen Licht. Gute Leute kommen nur für gute Gehälter.