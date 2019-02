Von Berhard Hertlein

Das Gerücht hat Charme: Mit Rudolf Louis Schweizer, einem Ururenkel des Firmengründers, würde das Bielefelder Familienunternehmen Dr. Oetker in die nächste Generation springen – wenn auch erst auf dem Posten des Beiratsvorsitzenden.

Zwar ist der jetzt ins Gespräch gebrachte Kandidat aus dem Schwabenland genauso alt wie Alfred Oetker, dem eigene Ambitionen auf den Posten nachgesagt werden. Aber Alfred ist Sohn und Schweizer ein Enkel des verstorbenen früheren Pa­triarchen Rudolf August Oetker.

Dessen Witwe Maja wird über das neue Personalgerücht wenig erfreut sein. Für das Unternehmen wäre es allerdings gut, wenn sich die Familie zu einer Einigung durchringen könnte. Zwar laufen die Geschäfte allem Anschein nach gut. Doch in dieser Situation, in der Digitalisierung und E-Commerce auch in der Lebensmittelbranche immer mehr Einfluss bekommen, wäre es gut, wenn die Manager ihre Köpfe frei hätten, um sich ganz aufs Geschäft zu konzentrieren.

Für Schweizer spricht, dass der schwäbische Zweig der Familie schon ein Mal in schwieriger Zeit Verantwortung übernahm: 2007, als Mutter Rosely den Beiratsvorsitz übernahm.