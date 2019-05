Von Bernhard Hertlein

Genau 100 Jahre ist es her, dass Deutschland erstmals den 1. Mai als nationalen Feiertag begangen hat. Seitdem hat der »Tag der Arbeit« eine wechselvolle Geschichte erlebt. Für die einen ist er ein Wohlfühltag geworden, an dem man bei schönem Maiwetter Sonne und Freizeit genießt. Für andere wird der 1. Mai immer ein Kampftag bleiben, an dem sie – wenigstens einmal im Jahr – ihr »Brüder zur Sonne, zur Freiheit« anstimmen.