Von Ulrich Windolph

Nein, die Jugendorganisation der SPD ist nicht dazu da, der Mutterpartei nach dem Mund zu reden. Aber was auch immer Juso-Chef Kevin Kühnert zu seiner Utopie eines neuen Sozialismus gebracht haben mag, im Berliner Willy-Brandt-Haus wie auch bei der Vorsitzenden Andrea Nahles persönlich werden alle Alarmglocken schrillen. Das dürfte so ziemlich das Letzte sein, was sich die Sozialdemokraten für die heiße Phase der Wahlkämpfe in Europa und in Bremen gewünscht haben. Kevin Kühnert macht die SPD lächerlich.