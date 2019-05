Die Textilfabrik in Bangladesch sechs Jahre nach der Katastrophe. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Sechs Jahre nach der größten Katastrophe in der Geschichte der Textilindustrie ist die Zahl der Todesopfer in Bangladesch auf 1138 gestiegen: Einer der Helfer ertrug die Erinnerung an Rana Plaza nicht mehr und beging vor wenigen Tagen Selbstmord.