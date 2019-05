Von Werner Kolhoff

Dumm ist der Ausschluss eines möglichen Partners schon aus taktischen Gründen. Nach Lage der Dinge strebt die SPD eine rot-rot-grüne Koalition an. Für die Verhandlungen darüber versaut Sieling schon jetzt die Preise. Grüne und Linke können fordern, was sie wollen, wenn die SPD keine andere Alternative hat. Dreist ist die Begründung: Die CDU wolle kein »soziales Bremen«. Wieso kann man dann woanders sehr wohl mit der Union koalieren, sogar im Bund? Nach 73 Jahren an der Regierung ruft die SPD in Bremen Alarm. Für sich. Sie kann sich ein Bremen ohne sich selbst an der Spitze nicht vorstellen. Und das ist in der Tat arrogant.