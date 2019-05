Von Hilmar Riemenschneider

ei der Summe kann einem schwindelig werden: Mit 40 Milliarden Euro will der Bund in vier Braunkohleländern Brandenburg, NRW, Sachsen und Sachsen-Anhalt über 20 Jahre den Strukturwandel unterstützen, wenn dort die Braunkohleförderung ausläuft. Dieses Maß der Verbindlichkeit hätten sich andere von wirtschaftlichen Umbrüchen betroffene Regionen sicher auch gewünscht – aber dieser Umbruch ist politisch gewollt.

Also muss er abgefedert werden. Diese Verantwortung anzunehmen, hat auf Seiten des Bundes einige Zeit gebraucht, weil sie den Bund ziemlich teuer zu stehen kommt. Denn parallel verhandeln Bundesregierung und Stromkonzerne über das konkrete Auslaufen der eigentlich noch profitablen Braunkohleförderung und damit über beachtliche Entschädigungssummen.

40 Milliarden Euro im Spiel

Die Erfahrung lehrt: Wenn so viel Geld im Spiel ist, sind die Begehrlichkeiten hoch. Die betroffenen Bundesländer haben untereinander alle Verteilungsfragen geregelt. Zu Verteilungskämpfen kommt es derweil auf anderen Feldern, weil die 40 Milliarden kein zusätzliches Geld sind, sondern aus laufenden Etats des Bundes kommen. Das bedeutet: Alle Mittel, die zusätzlich in die Braunkohlereviere fließen, fehlen mitunter andernorts. Die Länder werden also mit härteren Bandagen um die übrigen Bundesmittel ringen.

Dieser Wettbewerb erfasst ebenso die regionale Ebene: Es ist wahrscheinlich, dass besondere Aufmerksamkeit für das Rheinische Revier zu Lasten des Münsterlands, Ostwestfalen-Lippes, Südwestfalens, aber auch des Ruhrgebiets gehen könnte. Westfalens Politiker sollten darum nachdrücklich die Interessen der Region vertreten – mit Augenmaß allerdings. Denn die Strukturhilfe für die Reviere ist sinnvoll und verdient Solidarität. Vorausgesetzt, man vermeidet die Fehler früherer Programme, in denen Geld verteilt wurde und der Effekt auf die regionale Wirtschaftskraft gering blieb.

Dass es diesmal gelingen könnte, nachhaltige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung zu geben, gilt es zu beweisen. Im Rheinischen Revier stehen die Chancen gut – als Zukunftsregion für erneuerbare Energien und moderne Mobilität könnte dort ein wirkungsvoller Inkubator für ganz NRW entstehen.