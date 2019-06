Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) trifft am Flughafen ein. Maas ist am späten Sonntagabend in Teheran gelandet, wo er sich für den Fortbestand des umstrittenen Atom-Abkommens mit dem Iran einsetzen will. Foto: dpa

Von Werner Kolhoff

Und wenn das Mullah-Regime tatsächlich wieder Atomwaffen entwickeln sollte, werden diese neben Israel auch Europa bedrohen. Die USA haben das Atomabkommen aufgekündigt – und Europa kann, so wie Maas in Teheran, praktisch nur noch betteln, dass die Mullahs Fünfe gerade sein lassen. Aber warum sollten sie?

US-Präsident Trumps erklärtes Ziel ist es, Europa zu spalten. Aus wirtschaftlichen Gründen. Gerade erst hat er dies bei seiner Visite mit seiner offenen Unterstützung für die Brexit-Hardliner kundgetan. Russlands Präsident Putin verfolgt das gleiche Ziel – aus machtpolitischen Gründen. An der östlichen Peripherie der EU hält er deshalb ständig Konfliktherde am Kochen, auf dem Balkan versucht er neue zu entfachen. Trump wie Putin unterstützen die antieuropäischen Populisten. Zwei Weltmächte, ein Ziel.

EU hat der Wucht der drohenden amerikanischen Sanktionen wenig entgegenzusetzen

Das alles könnte aber nicht wirken, wenn Europa nicht ohnehin so schwach wäre. Derzeit hat die EU zum Beispiel der Wucht der drohenden amerikanischen Sanktionen für Geschäfte mit dem Iran kaum etwas entgegenzusetzen. Die Interessen der einzelnen EU-Mitglieder sind dazu viel zu unterschiedlich. Das ist Trumps Einfallstor. Es erlaubt ihm, Europa seine Außenpolitik regelrecht zu diktieren, in diesem Fall, sie in den Konflikt mit dem Iran zu treiben. Die Finanzinstitution »Instex«, mit der die EU das US-Embargo unterlaufen will, kommt nur schleppend in Gang und wird allenfalls eine Alibiveranstaltung werden.

Der EU gelingt es seit langem nicht, ihre wirtschaftliche Stärke in globalpolitische Macht umzusetzen. Ihre Armeen sind so zersplittert, dass sie trotz immensen finanziellen Gesamtaufwandes für Rüstung nur einen Bruchteil der Kampfkraft und Präsenz der USA in die Waagschale werfen kann. Außenpolitisch fällt es den 27 EU-Mitgliedern schwer, eine gemeinsame Linie zu formulieren und entschlossen zu vertreten. Wenn die EU-»Außenministerin« Frederica Mogherini zu den großen Konfliktherden dieser Welt reist, beeindruckt das niemanden.

Frieden schaffen ohne Waffen

Beim iranischen Atom-Abkommen wollte Europa zeigen, dass es aktionsfähig ist. Das war eine Politik der Weitsicht und Vernunft, es war Frieden schaffen ohne Waffen. Es konnte aber nur gelingen, weil die USA unter Präsident Obama am gleichen Strang zogen. Das Beispiel zeigt, wie zentral ein gutes transatlantisches Verhältnis für Europas Sicherheit ist. Ein Federstrich von Trump und der Kontinent ist nur noch ein Kaninchen vor den Schlangen.