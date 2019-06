Von Oliver Horst

Am Beispiel des ostwestfälischen Netzbetreibers Westfalen Weser Energie (WWE) lässt sich das Dilemma der Energiewende ablesen. Im Kreis Paderborn drehen sich so viele Windräder und lassen Photovoltaikanlagen die Sonne so viel Strom erzeugen, dass der Bedarf vor Ort rechnerisch alleine durch regenerative Energien mehr als abgedeckt ist. Das ist eigentlich vorbildlich – ist tatsächlich aber auch problematisch.