Von Hagen Strauß

In einer Gesellschaft, in der viele inzwischen glauben, nur ihre Meinung sei die richtige, und in der häufig mehr gehetzt als diskutiert wird, verwundert es nicht, dass auch Kommunalpolitiker immer öfter Anfeindungen erleben. Sie sind die, die vor Ort die Entscheidungen treffen, sie sind das schwächste Glied in der politischen Kette.