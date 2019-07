Von Hagen Strauß

Man darf den AfD-Funktionären nicht auf den Leim gehen, die jetzt in einem Appell dem extremen Rechtsausleger Björn Höcke Spaltungstendenzen und »Personenkult« vorwerfen. Denn kritisch mit den völkischen und rechtsnationalen Positionen Höckes setzen sich die Unterzeichner in ihrem Papier nicht auseinander. Und sie haben den Mann jahrelang gewähren lassen.

Dadurch konnte Höcke seinen »Flügel« aufbauen und seine Stellung in der Partei festigen. Ihn wird man so schnell nicht mehr los. Einst hat Alexander Gauland seine Partei noch als »gärigen Haufen« bezeichnet, was die vielen verbalen Fehltritte von AfD-Politikern entschuldigen sollte. Doch der »gärige Haufen« ist ihm über den Kopf gewachsen. Das zeigt das Kyffhäusertreffen des »Flügels« am Samstag in Thüringen, das zeigt der NRW-Parteitag in Warburg.

Kurzum: Die AfD radikalisiert sich. Appell hin oder her. Sie ist schon lange keine bürgerlich-konservative Partei mehr, die sie ursprünglich mal gewesen ist. Das sollte jene bedenken, die mit einer Zusammenarbeit liebäugeln. Gemeint sind Politiker der Union.