Von Thomas Hochstätter

PRO

Und was wird dann aus uns? Das ist oft die erste Frage der Menschen im Einzugsgebiet einer von Schließung bedrohten Klinik. Völlig zu Recht! Die Erreichbarkeit zu sichern ist Voraussetzung von Konzentrationsprozessen im Gesundheitswesen. Ansonsten wäre eine Veränderung kommunalpolitisch kaum durchsetzbar – da könnten die verbleibenden Kliniken noch so gut werden. In der Studie heißt es auch: »Krankenhäuser zu schließen ist schwierig. Die Bevölkerung empfindet das meist als Verlust.« Genau. Aber sinnvoll ist es oft trotzdem. Und muss man Erreichbarkeit in der Minutenzahl berechnen, die das Auto des Patienten bis zum Klinikparkplatz braucht?

Wenn die kleine Klinik vor Ort keine Fachkräfte findet, und es mangels Übung noch an der Expertise bei den Operationen mangelt, ist das nämlich auch nicht gut – sondern vielleicht sogar lebensbedrohlich.

Das auszugleichen ist schwer genug. Zudem verwies der Präsident der Bundesärztekammer auf die zunehmende Behandlungsbedürftigkeit in unserer Gesellschaft. Unterm Strich handelt es sich bei dem Ganzen also um alles andere als ein kleines Problem. Man kann aber auch nicht sagen, dass dies den Studienautoren entgangen wäre: Sie vergleichen die Neuordnung der Krankenhaus-Landschaft mit dem Ausmaß des Strukturwandels durch den Kohleausstieg.

Gemildert werden sollen die Auswirkungen von Klinikschließungen durch den Ausbau ambulanter Behandlungen (nicht jede Operation muss zu einem Krankenhausaufenthalt führen) und den Ausbau von Telemedizin (nicht für jede Diagnose muss der Patient zum Arzt). Was die Fahrwege angeht, verweisen die Studienautoren auf den Ausbau von Rettungsdiensten (auch mit Hubschraubern) und Zubringerdienste für Angehörige. Wer bislang zu Fuß zur Klinik konnte, den wird das nicht zufriedenstellen. Aber solche Nähe war bislang womöglich auch ein im bundesweiten Vergleich schwer zu rechtfertigendes Privileg. Zur geforderten Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse gehört nämlich das Eingeständnis, dass manchmal ein schlechteres Angebot gerechter wäre.

Für all diese Infrastrukturmaßnahmen gilt, dass sie nicht nach den Klinikschließungen kommen dürfen. Wir brauchen erst überall schnelles Internet, sonst wird das mit der Telemedizin nichts. Wir brauchen erst mehr Rettungswagen und Hubschrauber, dann Standortschließungen. Aber sie sollten kommen – für eine bessere und langfristig leistbare und bezahlbare Versorgung. So unangenehm es vielen ist, das Thema bleibt: Der neue Krankenhausplan für NRW ist in Arbeit.

CONTRA

Wie weltfremd und patientenfeindlich die jüngste Krankenhausstudie der Bertelsmann-Stiftung ist, zeigt schon der Kommentar eines der Autoren. Den Hinweis auf die Nachteile von Krankenhausschließungen für den ländlichen Raum tut Jan Böcken mit der Bemerkung ab, für den Patienten sei im Normalfall eine längere Anfahrtzeit durchaus zu verkraften: »Für den Rest brauchen wir im Zweifelsfall einen nachtflugfähigen Hubschrauber; der ist günstiger als ein Krankenhaus.« Abgesehen davon, dass es im Notfall auf Minuten ankommt, lässt die Bemerkung außer Acht, wie wichtig für die Genesung der Zuspruch von Angehörigen sein kann. Sollen sie auch mit Helikoptern anreisen?

Von der Geburt bis zu manchen altersbedingten Erkrankungen ist nicht Topmedizin, sondern zunächst Basisversorgung gefragt. Das Vertrauen der Bertelsmann-Stiftung in die schiere Größe von Kliniken und in die moderne Apparatemedizin erstaunt. Man braucht auf der Suche nach Beweisen, dass etwa Einfühlungsvermögen, Zeit und Zuwendung viel wichtiger sein können, nicht lange zu suchen. Auch Gegner der anthroposophischen Medizin müssen einräumen, dass sie trotz vieler Studien über ihre mutmaßliche Wirkungslosigkeit bei einer bemerkenswerten Anzahl von Patienten eine positive Wirkung hat. Das kann man als Placebo-Effekt abtun. Man kann es aber auch als Beweis dafür nehmen, dass es zwischen Himmel und Erde Dinge gibt, die Selbstheilungskräfte freisetzen, von denen Fachleute keine Ahnung haben.

Außer Acht lässt die Studie die unterschiedliche Trägerschaft. Vielen Patienten ist es jedoch nicht egal, ob sie in einer universitären, kommunalen oder kirchlich geführten Klinik behandelt werden. Selbst in dicht besiedelten Räumen, in denen Krankenhäuser mitunter nur zwei oder drei Kilometer auseinander liegen, ist der Geist, in dem das Haus geführt wird, für manche wichtiger als der medizinische Ruf.

Laut Studie sind Ärzte, die Operationen routinemäßig durchführen, besser. Dafür spricht Einiges, selbst wenn auch sie gegen Behandlungsfehler nicht gefeit sind. Wichtig ist die Einschätzung der Patienten. Sie sollten eine größtmögliche Wahlfreiheit haben. Ein Kahlschlag, wie es die Schließung von 800 der 1400 Krankenhäuser in Deutschland wäre, bedeutet das Gegenteil: mehr Reglement und Einschränkung zumindest für den, der weniger mobil ist als ein gut verdienender Chefarzt oder Controller. Das nächste Mal sollte die Bertelsmann-Stiftung außer ihnen vor allem das Personal auf den Stationen und die Patienten selbst befragen.