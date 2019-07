Von Stefan Vetter

atürlich war es Zufall, dass der 75. Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats zeitlich mit dem Führungswechsel im Bundesverteidigungsministerium zusammenfiel. Für Annegret Kramp-Karrenbauer bot der historische Anlass gleichwohl eine gute Gelegenheit, erste politische Akzente in ihrer neuen Verwendung zu setzen. Sie tat das mit einer regelrechten Charme-Offensive gegenüber der Bundeswehr und dem klaren Bekenntnis zu einer deutlichen Erhöhung der Militärausgaben. Beides ist dringend notwendig.

»Sie können sich auf mich verlassen«, warb AKK deshalb für einen Vertrauensvorschuss. Außerdem grenzte sie sich stark vom Diktum des »Haltungsproblems« in der Bundeswehr ab, dass ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen vor dem Hintergrund rechtsextremistischer Vorfälle geprägt hatte. Bei Kramp-Karrenbauer war dagegen von Respekt und Wertschätzung die Rede.

Das Thema ist damit allerdings nicht vom Tisch. Gerade wurde bekannt, dass die Bundeswehr trotz großer Nachwuchssorgen 63 Bewerber wegen Sicherheitsbedenken abweisen musste. Ein Drittel davon waren Neonazis. Die Zahl ist sicher nicht dramatisch. Aber insbesondere nach Aussetzung der Wehrpflicht ist die Gefahr durchaus real, dass die Truppe von Extremisten jeder Couleur unterwandert werden könnte.

Die Stunde der Wahrheit schlägt im Herbst

Was die notorische Unterfinanzierung der Bundeswehr angeht, so kann die Saarländerin für sich reklamieren, dies schon als frischgebackene CDU-Vorsitzende öffentlich angeprangert zu haben. In ihrer zusätzlichen Eigenschaft als Wehrministerin bekommt die Kritik nun zusätzliches Gewicht. Die SPD saß übrigens mit am Kabinettstisch, als das westliche Verteidigungsbündnis vor fünf Jahren in Wales auch mit der Stimme Berlins eine Anhebung der Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des jeweiligen nationalen Bruttoinlandsprodukts beschloss. Über diesen Wert mag man streiten. Aber dass die Mittel für Verteidigung nach der aktuellen deutschen Finanzplanung sogar rückläufig sind, lässt sich den Nato-Partnern nicht vermitteln.

Die Stunde der Wahrheit schlägt im Herbst. Dann wird der neue Wehretat festgezurrt. Für AKK ist es die erste große Bewährungsprobe im neuen Amt.

