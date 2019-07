Von Thomas J. Spang

Dreizehn Sekunden lang pausierte US-Präsident Trump, um den hasserfüllten Sprechchören seiner Anhänger zuzuhören. »Send her back!« (»Schickt sie zurück) skandierten die überwiegend weißen »Trumpers«, die der Präsident mit seinen Breitseiten gegen die als Kind aus Somalia geflohene US-Kongressabgeordnete Ilhan Omar richtig aufgestachelt hatte.

In Trumps Weltsicht sind die »wahren Amerikaner« weiß und christlich. Weshalb er während der Amtszeit Barack Obamas Millionen Dollar dafür ausgab, den ersten nicht-weißen Präsidenten mit seiner »Birther«­- Kampagne zu einer Art historischen Betriebsunfall zu erklären. Er begann seinen Wahlkampf 2016 mit der Gleichsetzung von Mexikanern als »Vergewaltiger« und Muslimen als »Terroristen«. Im Amt bezeichnete er Haiti und eine Reihe afrikanischer Staaten als »Drecksloch-Länder«.

Längst schon sind aus seinen Worten Taten geworden, die in ihren Konsequenzen viel schlimmer sind, als alles, was dieser Präsident sagt. Trump diskriminiert schamlos gegen Reisende aus einigen mehrheitlich muslimischen Staaten. Seine Regierung trennte Flüchtlingsfamilien an der Grenze und sperrte allein reisende Jugendliche in Internierungslager. Er lässt Menschen, die vor Gewalt fliehen, wie Vieh hinter Maschendraht pferchen, tritt das Asylrecht mit Füßen und erpresst darüber hinaus das Nachbarland Mexiko.

Seit kurzem drangsaliert er die elf Millionen Einwanderer ohne Papiere mit der Drohung von Massendeportationen. Bürgerrechtler kritisieren das zurecht als Psychoterror gegen hart arbeitende Mitbewohner.

Beschämend an all dem ist das Schweigen der Republikaner. Die Partei des Sklavenbefreiers Abraham Lincoln hat moralisch abgedankt.

»Make America Great Again« (»Macht Amerika wieder großartig«) entpuppt sich als Synonym für »Make America White Again« (»Macht America wieder weiß«). Die rassistischen Tweets waren keine Ausrutscher, sondern Symptom einer Politik des weißen Nationalismus.

Der Rassist im Weißen Haus spielt auf dieser Klaviatur, weil er verstanden hat, wie tief die Ressentiments seiner Anhänger reichen. Trump setzt darauf, mit seinem Appell an die niedersten Instinkte bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen Stimmen von Menschen zu gewinnen, die sonst zuhause blieben. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 50 Prozent können das die entscheidenden Prozente sein.

Verblichen ist der Optimismus der Apollo-Mission vor 50 Jahren. Statt eines »großen Sprungs für die Menschheit« steht Trumps Amerika für einen Rückschritt in finsterste Zeiten.