Die extremen Temperaturen erhitzen auch die Gemüter in den Fraktionen. Die Grünen haben angesichts der neuen Rekorde einen »Hitzeaktionsplan« vorgelegt. Foto: Marijan Murat/dpa

Von Werner Kolhoff

Die Einhaltung der Klimaziele von Paris bleibt existenziell notwendig, damit nicht alles noch viel schlimmer wird. Gleichwohl muss man sich schon mit Anpassungsstrategien beschäftigen. An den Küsten werden schon lange systematisch Deiche und Wehre verstärkt, denn der Meeresspiegel steigt. Die Waldbesitzer stellen sich um auf andere Mischungen in den Forsten, die Bauern auf trockenresistentere Getreidearten. Die Versicherungen schaffen Rücklagen für Sturmschäden, und die Skiregionen entwickeln Alternativangebote für Winter ohne Schnee. Das alles ist keine Kapitulation vor dem Klimawandel, sondern schlichte Notwendigkeit. Es geht darum, die Menschen vor unmittelbaren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gefahren zu schützen. Gefahren, die nicht in einer fernen Zukunft liegen.

Die Hitze stellt Anforderungen an sehr viele Bereiche der Gesellschaft, die man bisher in dieser Klarheit noch nicht auf dem Schirm hatte. Zu debattieren ist zum Beispiel, ob der Arbeitsschutz für Menschen, die draußen oder in überhitzten Räumen tätig sind, ausgeweitet werden muss. Die Lern- und Prüfungsbedingungen von Schülern und Studenten müssen ebenfalls überprüft werden. Es geht darüber hinaus um Stadtplanung und kühlendes Grün, um Architektur und Bautechnik. Sind Glas und Stahl noch das richtige Material für Büros, Schulräume und Bibliotheken? Es geht um die Versorgung der Hilflosen, ob es Obdachlose sind oder alte Menschen. Es geht um Bäder, Brunnen und öffentliche Trinkwasserspender, die aus Städten und Dörfern nahezu verschwunden sind.

Zwar haben die Behörden in Bund, Ländern und Gemeinden das Thema durchaus auf dem Schirm. Doch sollte die aktuelle, dramatische Entwicklung Anlass sein, noch einmal alles zu koordinieren und auch zu prüfen, ob mehr Geld in die Hand genommen werden muss.