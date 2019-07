Von Andreas Kolesch

Lug und Betrug: So lässt sich das Gebaren der Autoindus­trie in Sachen Diesel-Skandal zusammenfassen. Und die Bundesregierung? Die hat die Autoindustrie als wichtigen Konjunkturmotor bislang mehr als schonend behandelt. Die spannende Frage ist: Auf welche Seite schlägt sich die Regierung bei der jetzt möglichen Nachrüstung von Euro-5-Dieseln – auf die der Täter, also der Industrie, oder die der Opfer, also der betrogenen Autobesitzer?