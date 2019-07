Japanische Forscher haben eine Genehmigung zur Zucht von menschlichen Organen in Tieren erhalten. Ein Gremium des Wissenschaftsministeriums segnete den Beginn der Forschung mit menschlichen Stammzellen ab, die in Tierembryonen eingepflanzt und von den Tieren ausgetragen werden sollen.

Unsere zwei Autoren haben dazu verschiedene Meinungen:

Bitte keine Verteufelung – ein Kommentar von Andreas Kolesch

Forschung braucht Grenzen. Darüber gibt es keine Zweifel. Doch ist diese Grenze mit den in Japan geplanten Experimenten erreicht? Zur vorschnellen Verteufelung bestehe kein Anlass, meint der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, und ihm ist nur beizupflichten.

Klar. Jede Forschung, die irgendwie mit Genen zu tun hat, beschwört schnell frankensteinsche Gruselbilder herauf. Doch hier geht es ja nicht ums Klonen, schon gar nicht um die Schaffung von Mensch-Tier-Mischwesen, sondern um Grundlagenforschung, ohne die es keinen Fortschritt gibt. Solange wir massenhaft Tiere schlachten, um sie zu essen, solange wir Menschen Herzklappen von Schweinen implantieren, besteht auch kein Anlass zur Frage, ob Menschen ein Verfügungsrecht über das Leben von Tieren haben. Wir haben es uns längst genommen.

Forschung hat ihren Preis. Manchmal auch nur den, Vorurteile aufzugeben.

Nicht zum Gott machen – ein Kommentar von Bernhard Hertlein

Nach der Bibel hat Gott am sechsten Tag der Schöpfung zunächst die Tiere und danach den Menschen geschaffen. Von Ersatzteillagern für menschliche Organe steht da nichts. Und auch nichts von Mischwesen wie dem Kentaur oder dem Minotaurus.

Neun Monate nach den Manipulationen eines chinesischen Wissenschaftlers an menschlichem Erbgut räumen japanische Forscher die nächste Schranke beiseite. Menschliche Stammzellen sollen in Tieren zu Organen heranwachsen, um sie dann in Menschen zu verpflanzen. Sicher, das kann vielleicht men­schliches Leben verlängern. Doch darf man dafür mit Tieren alles machen? Und was ist, wenn sich die Stammzellen, aus denen sich grundsätzlich auch Hirnzellen entwickeln können, nicht an die Vorgaben der Forscher halten?

Bevor hier wieder Grenzen fallen, die auch in umgekehrter Richtung überschritten werden können, und bevor sich der Mensch endgültig zum Gott macht, ist es Zeit, innezuhalten.