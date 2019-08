Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien suchen ihr Glück in Deutschland. Die Freizügigkeit in der Europäischen Union macht es möglich. Führte der Weg der Migranten erst in die Anonymität von Ruhrgebietsstädten wie Dortmund, Duisburg oder Essen, zieht es sie mittlerweile auch in Kleinstädte wie Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe. 360 Menschen aus Südosteuropa leben offiziell im etwa 7000 Einwohner umfassenden Ortsteil Horn am Rande der Externsteine.