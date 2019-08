Von Andreas Kolesch

(WB). Vorbereitung auf brenzlige Situationen, ja sogar Schulungen zur Abwehr körperlicher Übergriffe: Es zeugt von hoher Professionalität, dass sich so viele Kliniken in OWL Gedanken um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter machen. Der Anlass ist allerdings erschreckend. Pöbeleien nicht nur in den Notaufnahmen, sondern auch auf regulären Stationen werden überall als wachsendes Problem wahrgenommen. Körperliche Angriffe bleiben – zum Glück! – noch die Ausnahme.