Von André Best

In wenigen Wochen wird im Osten gewählt. Zunächst am 1. September in Brandenburg und Sachsen, acht Wochen später am 27. Oktober in Thüringen. Nun sind diese Landtagswahlen nicht zu vergleichen mit denen in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Dafür leben dort zu wenig Menschen. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind es zusammen knapp neun Millionen. Da haben Länder wie Nordrhein-Westfalen (18 Millionen Einwohner), Bayern (13 Millionen) und Baden-Württemberg (11 Millionen) schon eine andere Bedeutung.