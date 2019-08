Von Andreas Schnadwinkel

Ob Mandatsträger, Mitglieder und Wähler diesen Weg in ausreichender Anzahl mitgehen, ist fraglich. In der Union ist schon der Widerstand gegen eine CO2-Bepreisung erheblich. So lehnt Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß (CDU) »Klimaschutz über alles« ab.

Einen Klimawahlkampf können CDU und CSU nicht gewinnen. Eine Persönlichkeit mit hoher Glaubwürdigkeit auf diesem Feld hat die Union seit Umweltminister Klaus Töpfer nicht mehr. Machen sie das Thema stärker, machen sie die Grünen stärker.