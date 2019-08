Das Thema, zu dem sich Clemens Tönnies kürzlich in Paderborn rassistisch geäußert und dafür viel Kritik geerntet hat, ist klimapolitisch relevant. Auch den richtigen Ansprechpartner hat Tönnies in dem Zusammenhang selbst genannt. Foto: Ina Fassbender/dpa

Von Reinhard Brockmann

Wären die Überlegungen des Clemens Tönnies über Klimaschutz und Investitionen in Afrika nicht am Satzende so fürchterlich rassistisch versumpft, gäbe es ein wirklich streitwertes Thema. Der unsägliche Satz hätte ja auch so schließen können: »... denn jede Hütte mit Stromanschluss ist eine Fluchtursache weniger.« Oder: »Helfen wir einem kommenden Kontinent die Fehler der alten Welt zu vermeiden.«