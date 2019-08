Von Oliver Horst

Gerry Weber will die Krise hinter sich lassen, den Aufbruch in bessere Zeiten schaffen – und das mit seiner neuen Werbekampagne auch nach außen sichtbar machen. Der Haller Modekonzern vollzieht mit dem Einsatz eines grauhaarigen Models in den besten Jahren bei der Printwerbung einen Strategieschwenk. Einen, der ideal zum Unternehmen passt, weil er die Zielgruppe und deren Lebenswirklichkeit viel besser abbildet.