Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Die Bundesregierung will die Verbraucher rasch per Gesetz gegen Abzocke und Kostenfallen schützen. Foto: dpa

Von Hagen Strauß

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat Recht: Der Kunde ist zu oft der Dumme, wenn es um Verträge, Laufzeiten und Anbieterwechsel geht. Das muss sich ändern. Der Preiskampf allein in der Mobilfunkbranche ist immens, und auch von der sich ständig verbessernden Technik-Welt muss der Verbraucher leichter profitieren können als bisher. Viele Anbieter haben bereits verstanden, dass Flexibilität die Attraktivität des eigenen Angebotes steigern kann. So sind Streaming-Dienste meist monatlich per Mausklick kündbar. Es geht also.

Das Top-Handy für eine Handvoll Euro wird es dann aber womöglich nicht mehr geben, wenn der daran gekoppelte Vertrag nur noch ein Jahr lang laufen darf. Außerdem dürften die Preise erst einmal leicht ansteigen. Dem können die Kunden aber begegnen. Indem sie ihre neuen Möglichkeiten nutzen und häufiger wechseln.