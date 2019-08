Von Thomas J. Spang

In den Notfall-Aufnahmen der US-Krankenhäuser gibt es Routinen für Patienten, die von sich verrückte Dinge behaupten. Wenn jemand durch die Tür schreitet und sich »König von Israel« oder »die zweite Wiederkehr Gottes« nennt, wird die Person auf Drogen getestet oder einem psychiatrisch geschulten Arzt vorgestellt.

Der nach seiner bescheidenen Selbsteinschätzung beste amerikanische Präsident seit Abraham Lincoln präsentierte sich am Mittwoch genau so vor seinen 63 Millionen Twitter-Anhängern und live im Fernsehen vor dem Weißen Haus.

Auf dem Kurznachrichtendienst zitierte Trump den Verschwörungstheoretiker Wayne Allyn Root, der ohne jeden Beleg behauptet, die Juden in Israel »liebten den US-Präsidenten, als ob er der König von Israel wäre. Sie lieben ihn, wie die zweite Wiederkehr Gottes.«

Das inspirierte die Lichtgestalt aus der Fifth Avenue so sehr, dass sich Trump später mit ausgebreiteten Armen und den Blick gen Himmel gerichtet vor Reportern als »den Auserwählten« bezeichnet. Fairerweise muss hinzugefügt werden, dass der Präsident damit seine Rolle im Handelsstreit mit China meinte. Was die Dinge nicht viel besser macht. Zumal der Rest seiner Ausführungen einen nicht minder wirren Kontext lieferte.

Dann beleidigte er die dänische Ministerpräsidentin, weil diese den Grönland-Kaufgelüsten des »besten Geschäftema­chers aller Zeiten« eine nordisch-kühle Abfuhr erteilt hatte. Trump plusterte sich wie der halbstarke Führer einer Mofa-Gang auf. So dürfe niemand mit den USA sprechen, »mindestens nicht unter mir«. Und er wiederholte seine Ausfälle, indem er jüdische US-Amerikaner, die Demokraten wählen, als illoyal abkanzelte.

Ein Analyst brachte bei CNN die Trump-Show mit dem Satz auf den Punkt, entweder nehme Trump alle auf den Arm oder werde zunehmend wahnhaft. Andere spekulieren offen über einsetzende Demenz oder Alzheimer. Den Psychiater Lance Dodes überrascht es nicht, dass sich Trump als »Auser­wählten« sieht. Er beschreibt den Zustand des Präsidenten als »psychotisch«. Trump sei fundamental »leer« und schlecht organisiert. Je mehr er gedrängt werde, desto wilder schlage er um sich.

Anders als in der Notaufnahme im Krankenhaus gibt es in der Politik kein klares Protokoll, wie mit dem »Auserwählten« umzugehen ist. Die US-Verfassung kennt zwar den 25. Zusatzartikel, der die Amtsenthebung erlaubt, wenn das Kabinett und der Vizepräsident den Präsident als »amtsuntüchtig« erklären und seiner Aufgaben entbinden. Da viele Stühle aber leer und die anderen mit Speichelleckern besetzt sind, ist das kein realistisches Szenario.

Der republikanische Stratege Rick Wilson warnt seine Partei eindringlich davor, das bizarre Verhalten als kalkulierte Unberechenbarkeit zu überhöhen: »Das ist ein verrückter Mann.«