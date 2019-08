Von Bernhard Hertlein

Mit den Rodungen in den Regenwäldern, sei es durch gelegte Brände oder durch Abholzmaschinen, schaffen Jair Bolsonaro, Evo Morales, Donald Trump der eigenen Bevölkerung kurzfristig wirtschaftliche Vorteile. Ihre Erwartung: Die Profiteure werden sich bei den in Bolivien und den USA anstehenden Wahlen erkenntlich zeigen. Kritik aus dem Ausland spielt den Populisten sogar noch in die Hände.