Von Detlef Drewes

Wenn zwei Ministerinnen nach endlosen Vorgeplänkeln, einem Gerichtsverfahren und der Androhung einer Milliardenstrafe nach Brüssel kommen und sich anhören müssen, dass ihr Vorschlag nicht konkret genug ist, darf man das sehr wohl als Versagen bezeichnen.

Julia Klöckner und Svenja Schulze wussten, dass nach den vorherigen Gesprächen von ihnen nicht nur Absichtserklärungen erwartet würden, sondern ein detaillierter Handlungsplan inklusive eines Kon­trollsystems, damit die Nitratbelastung im Grundwasser gesenkt wird. Dass das den Landwirten weh tun würde und die zuständige Ministerin deshalb eher als Bremserin auftrat, mag verständlich sein.

Aber es ist nicht zu akzeptieren, dass die Bekämpfung der Düngemittel-Rückstände über millionenschwere Aufwendungen bei der späteren Aufbereitung am Ende von den Bürgern bezahlt wird. Mit anderen Worten: Es bleibt politischer Unsinn, das Nitrat zuerst über die Gülle in die Erde zu bringen, um es anschließend mit hohem Aufwand wieder auszufiltern.

Doch der entsprechende Handlungsrahmen der Bundesregierung wurde nicht nur von den Landwirten ausgebremst, sondern auch von den Ländern – verständlicherweise. Welche Region will schon öffentlich einräumen, dass sie in einem »roten Gebiet« liegt? Mit anderen Worten: Dass das Wasser in diesem Bereich so hoch belastet ist, dass es zusätzlicher Einschränkungen bedarf.

Die Brüsseler EU-Kommission hat deshalb Recht, wenn sie Druck macht. Wie sensibel die Menschen auf das Thema Wasser reagieren, haben sie in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrfach deutlich gemacht – als sie die Privatisierung der öffentlichen Trinkwasser-Versorgung in der entsprechenden EU-Richtlinie verhinderten. Wasser ist ein Menschenrecht.

Dieser Grundsatz gilt auch bei der Frage nach der Belastung mit Schadstoffen. Die EU hat sich eine hohe Trinkwasser-Qualität ins Aufgabenbuch geschrieben. Um diese zu erreichen, wird Deutschland mehr tun müssen.

Die vielen Floskeln in diesem Streit können nicht überdecken, wie die Lage wirklich ist: Wir hinken beim Trinkwasserschutz weiter hinterher.

Deshalb reicht es nicht, wenn die Landwirtschafts- und die Umweltministerin sich nun in Berlin wieder in ihre Häuser zurückziehen. Nötig ist ein Konsens zwischen allen Beteiligten: Die Vertreter der Landwirte müssen ebenso mitwirken wie die kommunalen Wasserversorger und vor allem die Bundesländer.

Gebraucht wird auch ein übergreifendes Kontrollsystem, das keine Lücken enthalten darf, weil die Wasserqualität eben kein Nebenthema ist. Die Bürger erwarten, dass alle Beteiligten einlenken und gangbare Wege finden und dass diese dann auch überwacht werden.