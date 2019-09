Von Werner Kolhoff

Dass die AfD in den vermeintlich abgehängten Gebieten des Ostens vorne liegen würde, war vermutet worden. Überraschender sind die anderen Befunde der Wahlanalyse. Die Rechtspopulisten schneiden in den mittleren Altersgruppen am besten ab. Es sind also keineswegs nur Wendeverlierer, die für sie gestimmt haben.