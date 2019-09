Die designierte Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, will die Auswirkungen der Niedrigzinsen in Europa nicht aus den Augen verlieren. Foto: Shawn Thew/dpa

Von Detlef Drewes

Denn in einem wichtigen Punkt blieb sie auch in der Anhörung vor dem EU-Parlament ganz Französin: Die EZB soll weiterhin ein Instrument bleiben, das nicht nur für die Geldpolitik verantwortlich ist, sondern auch als konjunktureller Helfer und Engel für den Notfall bereitsteht.

Diese Ausweitung des Auftrags ihres noch amtierenden Vorgängers Mario Draghi hat zwar in der Staatsschuldenkrise den Euro gerettet. Aber eine Verlängerung dieser Politik dürfte das Gegenteil dessen bewirken, was Lagarde eigentlich anstrebt: Die Mitgliedstaaten müssen selbst ihre Haushalte so stabil halten, dass sie angesichts neuer Herausforderungen nicht ins Wanken geraten. Lagarde will wie Draghi weiter Politik machen, nicht nur Geldpolitik, was eigentlich ihre alleinige Aufgabe wäre.