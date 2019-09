Von Oliver Horst

Doch bei alledem darf nicht ausgeblendet werden, dass sich die deutsche Wirtschaft und ganz besonders auch die ostwestfälische Industrie nach einem zehn Jahre währenden Aufschwung auf extrem hohem Niveau bewegt. Einem Höhepunkt, an dem die Luft immer dünner wird und Rücksetzer nicht ungewöhnlich sind.

Sorgen kann eher die Gemengelage der Risikofaktoren bereiten. Was, wenn Trump erst so richtig in den Handelskrieg mit der EU einsteigt? Welche Konsequenzen hat ein Brexit, wenn er wirklich kommt? Und wie meistert die deutsche Autoindustrie als Schlüsselbranche den Umbruch? Es gibt Unsicherheiten – aber die deutsche und die ostwestfälische Wirtschaft haben schon in der letzten großen Krise Stärke bewiesen.