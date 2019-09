Von Werner Kolhoff

Eine der Folgen war schon bisher die Immobilienblase. Die Anleger kaufen praktisch unbesehen, in der Hoffnung, hier eine Wertsteigerung zu erzielen. Das treibt Grundstücks-, Bau- und Mietpreise. Auch andere Märkte wie Gold, Oldtimer oder Kunst boomen. Das wird sich nach dem jüngsten Schritt von Mario Draghi noch verstärken – mit allen Gefahren, die Blasen mit sich bringen. Wenn das Geld wenigstens in Aktien fließen würde, und bei den so gestärkten Unternehmen dann in Investitionen. Doch dagegen steht die weltpolitische Situation. So lange Handelskriege geführt werden, der Brexit ungeregelt ist und militärische Spannungen anhalten, wird das Zinssignal aus Frankfurt nicht zünden.

Leicht könnte Donald Trump zudem die Senkung als Beginn eines Währungskrieges gegen die USA deuten – und seinerseits mit Strafzöllen reagieren, die er ohnehin erheben möchte. Kein Zinssignal aus Frankfurt wäre in dieser sensiblen Phase das bessere gewesen.

Weil die Lage an den Aktienmärkten und in der Welt so volatil ist, werden die Kleinsparer nicht von Sparbuch und Festgeld lassen. Vielleicht versuchen sie ihr Glück in Münzen oder Briefmarken. Oder sie legen ihr Geld unter das Kopfkissen. Klar, niedrige oder sogar negative Zinsen sind eine Erleichterung beim Kauf neuer Autos oder Elektrogeräte. Jetzt ist die Zeit zum Schuldenmachen. Doch war das Niveau für Konsumentenkredite schon bisher so niedrig, dass die Nachfrage jetzt kaum noch einen zusätzlichen Schub bekommen wird. Alle haben ihren neuen Breitbildfernseher ja schon.

Das einzige, was wirklich passieren wird, ist, dass die Negativzinsen massiv auf die Kleinsparer durchschlagen. Durch Entwertung ihrer Anlagen, ihrer Altersversorgung oder die Erhöhung von Banknebenkosten. Wenn das sozial schädliche Größenordnungen erreicht, muss der Staat die Menschen zu schützen versuchen. Doch die EZB ist unabhängig. Hier kann man nur hoffen, dass Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde bald eine Kurswende einleitet. Der gestrige Entscheid sollte der untere Boden gewesen sein.