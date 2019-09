Von Thomas J. Spang

In der Vergangenheit wäre dies der Weltsicherheitsrat gewesen. Doch der ist seit der Ankunft des »Amerika-zuerst«-Präsidenten im Weißen Haus so wenig funktionstüchtig wie der Rest der Weltordnung, die Donald Trump systematisch unterminiert hat, ohne selber Verantwortung zu übernehmen.

Das durch den Rückzug der Ordnungsmacht USA hinterlassene Vakuum füllen nun Akteure, die allesamt ihr eigenes Süppchen kochen. Genauer gesagt, rühren Iran und Saudi-Arabien im Mittleren Osten eine Giftbrühe an, für die der brutale Stellvertreter-Krieg im Jemen einen Vorgeschmack liefert. In Wahrheit gibt es in diesem Teil der Welt keine »guten Akteure«, sondern nur Regime, die es in ihrem religiösen Eifer und Streben nach Hegemonie weder mit Menschenleben noch mit der Wahrheit genau nehmen.

Das gilt auch für die Saudis, deren Alleinherrscher Mohamed bin-Salman dem Regimekritiker Jamal Khashoggi vor fast genau einem Jahr bei einem Konsulatsbesuch in der Türkei den Kopf abschneiden ließ. Ein Verbrechen, für das Trump den Kronprinzen bis heute nicht zur Verantwortung gezogen hat.

Darauf zu »warten«, wie Trump sagt, was Mohamed bin-Salman und dessen hörige Generäle zu dem Angriff auf die Ölanlage als ihre Wahrheit benennen, um dann »Gewehr bei Fuß« zu stehen, offenbart das ganze Ausmaß der kopflosen Außenpolitik dieser US-Regierung. Führung sähe anders aus. Trump müsste dafür ganz schnell die Lunte austreten, die Scharfmacher auf beiden Seiten des religiösen Großkonflikts in der Region mit teuflischer Lust abbrennen sehen.

Das ist auch deshalb geboten, weil es sich vermutlich um den Angriff der militärisch hoffnungslos unterlegenen Huthi-Miliz handelt, die im Jemen von den Saudis so gnadenlos zusammengebombt werden, dass der US-Kongress Trump aufgefordert hat, die amerikanische Unterstützung der Militärkampagne einzustellen.

Die hochbrisante Situation am Persischen Golf bleibt in erster Linie das Ergebnis des weltpolitischen Abdankens der Supermacht, die sich mit ihrer blinden Gefolgschaft Israels und Saudi-Arabiens in eine strategische Sackgasse hineinmanövriert hat.

Wenn das Pulverfass Nahost in die Luft fliegt, wird die unverantwortliche Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran durch Trump der Weltgemeinschaft in den Sinn kommen.