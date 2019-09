Von Elmar Ries

Polizisten haben eine herausgehobene Rolle. Darum dürfen sie nicht ohne nachzufragen Fotos von unbescholtenen Demons­tranten machen, nur weil die Pressestelle mit deren Veröffentlichung auf Facebook, Twitter, Insta­gram und Co. dokumentieren will, auf Höhe der Zeit zu sein. Genau das hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Dienstag entschieden.