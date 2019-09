Von Detlef Drewes

Wenn die Steuerverwaltung eines Mitgliedslandes einem Unternehmen Steuervorteile einräumt, muss das eben keine illegale Praxis sein, heißt das Fazit aus dem Urteil. Das muss all jene ärgern, die seit Jahren um mehr Gleichheit bei der Abgabenordnung kämpfen, die auch dafür eintreten, dass grenzüberschreitend tätige Konzerne nicht Abschreibungsmöglichkeiten haben, die jenen Firmen, die nur innerhalb der eigenen Grenzen tätig sind, niemals zustünden. Aber so lange die Regierungen sich nicht auf gleiche Maßstäbe und Abgabensätze einigen, wird sich daran auch nichts ändern. Um es klar zu sagen: Die Uneinigkeit der Finanzminister schafft jene legalen Lücken, derer sich einige Großbetriebe bedienen.

Zwar war das Geschrei nach der Aufdeckung der LuxLeaks-Affäre und dem Skandal um Panama-Papers jedes Mal groß. Doch die öffentliche Empörung hat keine Wirkung gezeigt. Was bisher an Reformen auf dem Tisch liegt, könnte zwar helfen, steckt aber noch auf Jahre im Verfahren fest. Weil die Mitgliedsstaaten großzügige Übergangsfristen haben, um die Änderungsbeschlüsse in ihre Gesetzgebung zu übernehmen. Die inzwischen beschlossenen Änderungen wie insbesondere der Informationsaustausch zwischen den Finanzbehörden, die sich gegenseitig mitteilen, welcher Betrieb in welchem Land für welche Gewinne welche Steuern bezahlt hat, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dies sollte endlich konsequent angewendet werden. Währenddessen wäre die Europäische Kommission gut beraten, ihre derzeitige Beihilfe-Praxis zu präzisieren. Denn offensichtlich nutzen gewiefte Unternehmen die unterschiedlichen Auffassungen darüber aus, was als verbotene staatliche Beihilfe und damit als Wettbewerbsverzerrung gilt und was nicht.

Aber auch die Mitgliedsstaaten müssen sich bewegen. Seit Ewigkeiten diskutieren sie über eine einheitliche Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer – es wäre der Schlüssel gegen den unsäglichen Kampf um große Steuerzahler, der mit Niedrigsteuern geführt wird. Doch die Voraussetzung für einen Durchbruch wäre die Abschaffung des Zwangs zur Einstimmigkeit im Rat der Finanzminister. So lange dies so bleibt, wie es ist, wird es immer einen geben, der alle Reformen blockiert.