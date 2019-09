Von Hagen Strauß

Die Folgen des Klimawandels für den Wald sind nicht erst seit diesem Sommer sichtbar. Sie sind schon seit einigen Jahren zu beobachten. Aber vielleicht hat es der besonderen Dramatik bedurft, die sich in diesem Jahr in den deutschen Wäldern gezeigt hat, dass nun alle Akteure der Waldwirtschaft aufgewacht sind. Und die Politik genauso.

Wenn die Maßnahmen, die auf dem Waldgipfel debattiert worden sind, auch umgesetzt werden, ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn es Kritik gab, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat gut daran getan, möglichst viele Beteiligte ins Boot zu holen. Dadurch ist ein weitgehend breit getragenes Konzept entstanden, in dem der Schwerpunkt richtig gesetzt ist: Es braucht klimastabile, nachhaltige Mischwälder, also einen Wald, der auch noch in zehn, 25 oder 50 Jahren den zunehmenden Wetterkapriolen standhält. Denn davon wird es mehr geben laut Bericht der internationalen Forscher des Weltklimarates. Allein die Wucht von Stürmen wird zunehmen. Der Waldgipfel war daher eine gute, weil sinnvolle Sache. Die Erfolge werden aber nicht gleich erkennbar sein, das muss man wissen.