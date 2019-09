Ronny Jahn von der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) steht vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände gegen VW in der Stadthalle. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von Stefan Vetter

Doch das sorgt nun auch für riesige Erwartungen. Dabei hat der Prozessauftakt gezeigt, dass sich potenziell Geschädigte in Geduld üben sollten. Das Verfahren könnte sich über Jahre hinziehen. Anders als etwa in den USA würden die Richter in Deutschland auch »nur« feststellen, ob grundsätzlich Schadenersatzanspruch besteht. Danach müssen Geschädigte ihre Ansprüche individuell durchsetzen.

Trotzdem haben sie ziemlich gute Karten. Schließlich war es kein geringerer als VW-Chef Herbert Diess, der im Zusammenhang mit den manipulierten Abgaswerten von »Betrug« gesprochen hatte. Wenn schon der VW-Chef eine Schuld seines Unternehmens einräumt, warum sollte das Oberlandesgericht Braunschweig am Ende so viel anders darüber denken?