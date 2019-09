Im Sankt Marien-Hospital Buer in Gelsenkirchen hat es eine ungewöhnliche Häufung von Neugeborenen mit Handfehlbildung gegeben. Foto: Marcel Kusch/dpa

Von Andreas Kolesch

Fehlbildungen bei Neugeborenen – wer denkt da nicht an Contergan und die Folgen? In der Gelsenkirchener Klinik waren es allerdings nicht tausende, sondern drei Fälle, die in kurzer Zeit auftraten, auch ist das Ausmaß der Fehlbildungen geringer. Das NRW-Gesundheitsministerium ist aber dafür zu loben, dass es der Sache trotz der offenbar weniger dramatischen Dimension nachgeht und Sorgen werdender Eltern ernst nimmt.