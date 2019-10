Von Detlef Drewes

In der digitalen Wunderwelt von morgen spielen technische und politische Gefahren bisher kaum eine Rolle. Selbstfahrende Autos, hochmoderne Tele-Medizin, die Logistik von Gütern – all das braucht hingegen ein Hochgeschwindigkeits-Internet, das nicht nur reibungslos funktionieren muss, sondern auch sicher sein sollte. Als die USA vor den Risiken warnten, wenn das chinesische Huawei-Unternehmen den Zuschlag für den Aufbau des Netzes in der EU bekommen sollte, wollte Europa zunächst wenig davon hören. Das hat sich inzwischen geändert. Denn mehr und mehr begreifen auch die digitalen Planer in Brüssel, dass ein 5G-Netz aus chinesischer Herstellung eben auch Hintertüren enthalten könnte.