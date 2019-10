Von Detlef Drewes

Premierminister Boris Johnson wählte einen Nebenschauplatz bei einem Treffen mit seinem irischen Nachbarn Leo Varadkar, um so etwas wie einen neuen Ansatz einzubringen. Das passt ins Bild: Schließlich würde es Johnson zum einen erlauben, sich zu Hause als derjenige zu profilieren, der den Brexit zur Zufriedenheit aller möglich gemacht hat. Zum anderen müsste er nicht vor den EU-Staats- und Regierungschefs einknicken.

Johnson will den Brexit, aber er braucht die EU, um größeren Schaden zu verhindern. Die irische Grenzfrage kann und darf man nicht lapidar als Nebensache behandeln. Zum einen, um den Frieden in der Region nicht zu riskieren. Zum anderen, um kein Vorbild für andere Regionen wie Schottland zu schaffen, die nur auf eine Vorlage warten, um ihre Autonomiebestrebungen wieder aufleben zu lassen. Briten und Europäer sitzen also weiter an einem Tisch – das ist eine gute Nachricht.