Während der SPD-Regionalkonferenz in Duisburg haben sich die Kandidaten für den Parteivorsitz vorgestellt. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Von Stefan Vetter

Der SPD lässt sich vieles vorwerfen, aber sicher nicht, dass sie die innerparteiliche Demokratie nicht hochhalten würde. 23 Regionalkonferenzen innerhalb von sechs Wochen für die Suche nach einer neuen Führungsspitze, das hat noch keine andere Partei vor ihr fertiggebracht. Und es geht ja noch weiter. Am Montag läuft die Mitgliederfragung an. Und mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wird es zu einer Stichwahl kommen, weil im ersten Durchgang kein Bewerberduo die absolute Mehrheit erreicht. Darüber gehen noch einmal fast sieben Wochen ins Land. Lohnt der enorme Aufwand den Nutzen? Die Antwort muss zwiespältig ausfallen.

Für viele Parteimitglieder war der Konferenz-Marathon zweifellos ein Jungbrunnen. Alle Befürchtungen, dieses Format werde sich schnell tot laufen, erwiesen sich als haltlos. Bis zur letzten Veranstaltung waren die Säle rappelvoll. Die SPD steckt tief in der Krise. Und dazu gibt es innerparteilich einen riesigen Diskussions- und Klärungsbedarf. Das rechtfertigt auch ein gerüttelt Maß an Selbstbeschäftigung, zumal die Regierungsarbeit in der Großen Koalition dadurch nicht gelitten hat. Das politische Tagesgeschäft ging uneingeschränkt weiter.

Im auffälligen Kontrast dazu steht die Tatsache, dass die meisten Vorsitzenden-Kandidaten der Großen Koalition lieber heute als morgen ade sagen würden. Und dieses Übergewicht wäre gefühlt noch viel stärker gewesen, hätte mit Olaf Scholz nicht doch noch eine prominente Figur der schwarz-roten Regierungsmannschaft seinen Hut in den Ring geworfen. Scholz und seine eher blass gebliebene Co-Partnerin Klara Geywitz aus Brandenburg sind daher auch keineswegs die sicheren Sieger. Kämen beide nicht einmal in die Stichwahl, wäre damit wohl unweigerlich auch das vorzeitige Ende der Großen Koalition besiegelt. Nur, was würde das den Sozialdemokraten bringen?

An den Umfragen lässt sich ablesen, dass das Kandidatenschaulaufen beim Wähler keine Spuren hinterlassen hat – weder im Po­sitiven noch im Negativen. Die Partei liegt seit September konstant zwischen mageren 13 und 16 Prozent. Auch ein stramm linker Kurs, den die meisten Bewerber zum Königsweg erklärt haben, wirkt nicht elektrisierend.